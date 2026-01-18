Юные хоккеисты команды «Северный флот» - серебряные призёры «Золотого кольца»

IV тур межрегионального первенства по хоккею прошёл в городе Сокол Вологодской области. За медали боролись команды Костромской, Ярославской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Хоккейная команда «Северный флот» североморской детско-юношеской спортшколы (тренер Алексей Кораблев) показала уверенную игру и настоящий спортивный характер в каждом матче, разнося соперников с крупным счётом. Лишь в финальном матче они уступили команде «Искра» из Костромы со счётом 2:4.

«Северный флот» получил «серебро» «Золотого кольца». Кроме этого, наша команда забросила больше всех шайб, а её игрок Иван Житенев признан лучшим бомбардиром турнира.

Фото (группа ДЮСШ №3): https://citysever.ru/novostiq/19216-yunye-hokkeisty-komandy-severnyy-flot-serebryanye-prizery-zolotogo-kolca/