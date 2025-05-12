Юные хоккеисты Школы Сергея Фёдорова из г. Апатиты стали чемпионами Детской хоккейной лиги

Юные хоккеисты 2012/2013 годов рождения отделения Школы хоккея Сергея Фёдорова из г. Апатиты одержали уверенную победу в Чемпионате Детской хоккейной лиги (ДХЛ). Финальные матчи прошли в Санкт-Петербурге. За чемпионство боролись 24 команды. Среди них «Заневский Молот», «Вердикт», СКА Петергоф, «Красная машина», «Юниор», «ГУДГол», «Динамо», «Селект», «Легион», «Свирепый», «Альфа», «Кристалл» и другие.

Воспитанники апатитской Школы хоккея Сергея Фёдорова одержали победу в финале над командой «Гудгол» (г. Санкт-Петербург). Драматичный матч завершился серией буллитов, где северяне продемонстрировали невероятную выдержку и мастерство. Спортсмены продемонстрировали красивую игру, сражаясь за каждый сантиметр ледовой площадки. Апатитчане привезли в родной город и индивидуальные награды. Адам Эль-Тавиль признан лучшим нападающим ДХЛ 2024\2025. Вратарь Богдан Щербаков стал лучшим игроком финальной встречи.

«Мне награда досталась за хорошую игру. Мы заняли первое место и прошли вместе большой путь. Мы одна команда, все постарались, помогали и поддерживали друг друга», - сказал Богдан Щербаков.

«У нас необычная семья, мы из Египта. Дети стали заниматься хоккеем, как приехали в Россию 8 лет назад. Мой сын Адам любит всегда быть первым. Победа команды – настоящий подарок, взрыв эмоций, непередаваемое чувство», - поделилась эмоциями мама Адама Анна Эль-Тавиль.

«Без единого поражения мы отыграли чемпионат. Ребята показали, что такое апатитский хоккей и что такое школа Сергея Фёдорова. От имени команды благодарю спортивную школу «Юность», АНО «ДРОЗД-Хибины» и компанию «ФосАгро» за все, что они делают для ребят. Будем и дальше радовать победами и прославлять наши Апатиты и всю Мурманскую область», - отметил Евгений Пелымский, тренер Школы хоккея Сергея Фёдорова (г. Апатиты).

Школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта осенью 2020 года, первым начало работу отделение в Кировске, а спустя три года было открыто отделение в Апатитах. Школа объединяет направление хоккея в структуре автономной некоммерческой организации «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора социального проекта ФосАгро «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области. Юные хоккеисты обеспечиваются спортивной формой и инвентарем, все занятия для детей проводятся бесплатно. На данный момент в Школе хоккея Сергея Федорова занимается 280 юных хоккеистов.

«Этим достижением вы открыли новую страницу в истории хибинской школы хоккея. Символично, что ваш триумф состоялся в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Успешное участие в соревнованиях Детской хоккейной лиги - это свидетельство плодотворной работы всего тренерского штаба, старания и веры в себя каждого игрока команды. Искренне желаю хоккейной школе Сергея Фёдорова всегда быть в авангарде!», – говорится в поздравительной телеграмме заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерия Фёдорова.

«Уверена, что Школа хоккея Сергея Фёдорова будет крупнейшей базой подготовки спортсменов в регионе, а её воспитанники станут сильнейшими хоккеистами не только Кольского Заполярья, но и всей страны», - отметила директор АНО «ДРОЗД – Хибины» Наталья Миртова.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ФосАгро».