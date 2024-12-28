Юные хоккеисты Заполярья поборются за Кубок Сергея Фёдорова

В Апатитах стартовали матчи Новогоднего турнира по хоккею на призы компании «ФосАгро».

Традиционный турнир «Кубок Сергея Фёдорова» собрал пять команд из Кировска, Апатитов, Мурманска и Кольского района Мурманской области, в состав которых вошли юные хоккеисты 2013-2014 годов рождения.

В ходе церемонии открытия турнира ребят поприветствовал его почётный гость - двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и СССР, трёхкратный обладатель Кубка Стенли, член Зала славы Международной федерации хоккея с шайбой Сергей Фёдоров.

- Это честь и очень большая ответственность находиться сегодня здесь, вместе с вами! Хочу поприветствовать всех участников турнира, родителей и тренеров. Благодарю компанию «ФосАгро» за ту работу, которую она проводит здесь, в Кировске и Апатитах, по развитию хоккея, созданию условий для молодых спортсменов и за общий вклад в поддержку физкультуры и спорта в регионе. Такая поддержка – дорогого стоит! От души желаю всем успехов и ярко и спортивно встретить Новый год, - сказал прославленный хоккеист.

«Школа хоккея Сергея Фёдорова» была открыта в Кировске в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро» и при поддержке самого легендарного хоккеиста Сергея Фёдорова. Интерес прославленного спортсмена к региону вполне оправдан: именно в Апатитах он впервые вышел на лед и начал свой путь в большой спорт. В 2023 году «Школа хоккея Сергея Фёдорова» была открыта и в Апатитах. Теперь в ней абсолютно бесплатно тренируются 280 юных хоккеистов из двух городов. Все затраты, связанные с тренировочным процессом и выездом на соревнования, на себя берет центр «ДРОЗД - Хибины» - региональный оператор спортивно-образовательной программы компании «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области, в структуре которой работает Школа.

- Этот турнир мы проводим во второй раз, и он уже стал традиционным. Очень символично, что он проходит в городе Апатиты, где начал свой «звездный» путь удивительный спортсмен, один из лучших хоккеистов нашей страны – Сергей Викторович Фёдоров. В 2020 году мы приняли совместное решение и открыли Школу хоккея, в которой сегодня занимаются 280 ребят – в 4 раза больше, чем в год ее открытия. Это говорит о том, что в Кировске и Апатитах не только любят хоккей, но и гордятся своими великими земляками, - говорит заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Игры в рамках Новогоднего турнира по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро» завершатся 29 декабря.

Фото предоставлено КФ АО «Апатит».