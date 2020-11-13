Юные художники из Мурманской области – в числе первых участников всероссийского конкурса новогодних открыток

Юные художники из Мурманской области стали первыми участниками всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». Конкурс уже поступило почти 400 рисунков, десятки из них – от ребят из нашего региона.

Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!». Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток.

На конкурс принимаются рисунки, посвящённые подготовке к встрече победного 1945 года. Работы должны передавать атмосферу праздника и соответствовать эпохе. Участники могут нарисовать, как украшали ёлку их сверстники, как делали ёлочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. В работе обязательно должна быть изображена «Ёлка Победы». Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек участников конкурса.

Работы принимаются до 25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Они будут оцениваться в трёх возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Рисунок можно дополнить коротким рассказом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в каждой категории компетентное жюри выберет трёх победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно. Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте Музея Победы.

На фото: работа 9-летней северянки Валерии Яцыной «Ничто не забыто, Никто не забыт!»