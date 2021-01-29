Юные инспекторы движения прошли дистанционное обучение в ходе зимней сессии программы «Школа ЮИД»

Сессия дополнительной общеобразовательной программы очно-заочного обучения «Школа юных инспекторов движения» состоялась в областном центре «Лапландия».

«Школа ЮИД» – программа, направленная на формирование культуры транспортной безопасности у школьников, воспитание ответственных участников дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Программа рассчитана на ребят 10-12 лет. В этом году в школу зачислены учащиеся из Мурманска, Апатитов, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Видяево.

Открывая сессию, инспектор Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Ирина Петровская отметила важность работы отрядов ЮИД, пожелала ребятам успешной учебы и безопасных дорог. В ходе практической части вместе с инспектором дорожного движения школьники повторили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, а также разобрали наиболее часто встречающиеся «дорожные ловушки». Специалисты Российского Красного Креста и Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра провели мастер-класс по оказанию первой помощи при ДТП. Совместно с ребятами специалисты отработали варианты оказания первой помощи при наиболее частых травмах. Руководитель «Школы ЮИД» вместе с обучающимися собрал обновленную автомобильную аптечку, составленную по правилам, вступившим в силу с января 2021 года, а также обсудил с ребятами ситуации по вызову скорой помощи к пострадавшему в ДТП.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участникам школы в ходе сессии были представлены обучающие материалы, которые будут переданы отрядам ЮИД для использования при проведении профилактических мероприятий.

Следующая дистанционная сессия школы ЮИД состоится в марте.