Юные инженеры Кольского района в числе победителей в отдельных номинациях регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»

На базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

В рамках соревнований участники должны были пройти несколько этапов сложных испытаний - представить творческий проект на тему «Производство и профессии будущего» и инженерную книгу, выполнить творческое задание «Мы – изобретатели!».

Как сообщает Управление образования администрации Кольского района, Кольский район представили две команды юных инженеров из МДБОУ № 4 г . Кола и МБДОУ № 18 п. Мурмаши и стали победителями в следующих номинациях:

- «Лучшая инженерная книга» - команда «Кибернетики» из МБДОУ № 18 п. Мурмаши;

- «Самая яркая защита проекта» - команда «Веселые молочники» из МДБОУ № 4 г . Кола.

Поздравляем ребят и их педагогов-наставников Устюжанину Татьяну Владимировну и Федорову Лидию Михайловну.