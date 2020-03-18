Юные инженеры Кольского района в числе победителей в отдельных номинациях регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»
На базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».
В рамках соревнований участники должны были пройти несколько этапов сложных испытаний - представить творческий проект на тему «Производство и профессии будущего» и инженерную книгу, выполнить творческое задание «Мы – изобретатели!».
Как сообщает Управление образования администрации Кольского района, Кольский район представили две команды юных инженеров из МДБОУ №
- «Лучшая инженерная книга» - команда «Кибернетики» из МБДОУ № 18 п. Мурмаши;
- «Самая яркая защита проекта» - команда «Веселые молочники» из МДБОУ №
Поздравляем ребят и их педагогов-наставников Устюжанину Татьяну Владимировну и Федорову Лидию Михайловну.