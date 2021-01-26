Юные инженеры заполярных квантолабов продемонстрировали свои умения на первых хакатонах

На прошлой неделе детский технопарк «Кванториум-51» провёл первые за время существования региональных мини-технопарков инженерные хакатоны. На участие в них зарегистрировались более 100 человек в составе 21 команды – занимающиеся в квантолабах ребята из Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кировска, Апатитов, Колы, а также из ЗАТО Североморск и Александровск.

Хакатон – это мероприятие, проводимое в течение нескольких дней, целью которого является решение какой-либо проблемы. На протяжении трех дней ребята работали в квантолабах над проектами со своими наставниками. На вопросы участников отвечали главные судьи хакатонов из числа наставников детского технопарка «Кванториум-51».

«Уровень работ оказался действительно высоким, и это при том, что дети начали заниматься в квантолабах только с сентября. Ребята продемонстрировали умение проводить анализ тех технологий, которые существуют в настоящее время, а также креативность, которая помогла им бросить взгляд в отдаленное будущее», – поделилась мнением член жюри хакатона «Profi-Квант» Ирина Шуньгина.

Команды, принимавшие участие в инженерном хакатоне «Утилизация радиоактивных отходов», создавали собственные проекты по автоматизации процесса утилизации, используя для визуализации своих решений специальные наборы конструкторов «Лего», бумагу, картон и подручные материалы.

Первое место заняли команды «Железяка» из квантолаба ЗАТО Александровск и «Утилизаторы» из Колы. Ребята представили проекты «Док для радиоактивных отходов» и «Грузовик», а также «Батискаф». Модели, собранные участниками из конструкторов «Лего», приводятся в движение благодаря специальным моторам. Второе место разделили команда «Поколение Технологий» (квантолаб ЗАТО Александровск), а также команда «Северный ветер» (квантолаб ЗАТО Североморск). На третьем месте – команды «Accepted» (квантолаб Олоенегрска) и «КВАНТиК» (квантолаб школы №3 им. Булганина, Полярные Зори).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участникам инженерного хакатона «Profi-Квант» предложили пофантазировать на тему развития технологий сказочного транспортостроения и в специальной программе создать 3D-модель средства передвижения Деда Мороза в отдаленном будущем. Первое место по направлению «3D-моделирование» (трек «Начинающие») заняла команда «True Technology» квантолаба ЗАТО Александровск. Ребята не только создали проект транспорта, но и снабдили его удивительными новшествами: «радаром по обнаружению грустных детей», системой катапультирования при возможных авариях, биодатчиками для оленей. Второе место разделили «Юные Креативщики» из квантолаба города Полярные Зори (проект «Киберсани – 2050») и команда «Перемороженные пельмени» квантолаба ЗАТО Александровск (проект «Морозоносец»). На третьем месте оказалась команда «Юность» из квантолаба Кандалакши.

В номинации «За оригинальность идеи движущей силы» была отмечена команда «Печеньки» (квантолаб школы № 15 г. Апатиты). Качественной проработкой деталей отличилась команда «Дружба» (квантолаб Кандалакши) с проектом «Коптер Деда Мороза с тремя турбинными двигателями». По-настоящему футуристичный дизайн представила команда «Accepted» (квантолаб Оленегорска).

В номинации «За командную работу» была отмечена команда «Титаны», (квантолаб поселка Титан). Победу в номинации «За умение видеть красоту в простоте» завоевали участники команды «AdinAdin» (квантолаб Апатитов) с проектом «Аквагеолёт ДМ-50».

Подробное описание проектов победителей представлено в группе детского технопарка «Кванториум-51».