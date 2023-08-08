Юные кондитеры создавали шоколадные шедевры в библиотеке

В воскресенье, 6 августа, в отделе детского чтения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой царило шоколадное настроение - в хобби-клубе «Мастерим что хотим» ребята учились готовить настоящий шоколад.

Как сообщает vk.com/modub51, сначала юные мурманчане с интересом послушали, из чего делают конфеты, где растут какао-бобы, когда они впервые появились в России, узнали и другие интересные факты о всеми любимом лакомстве. Затем под весёлые «шоколадные» стихи Анны Лукашевой ребята приготовили шоколадный десерт: из какао, сгущенки и печенья, используя фигурные формочки, ребята создали свои первые сладкие шедевры. Под умелыми руками юных кондитеров на песочном печенье распустились шоколадные розы с миндальными лепестками.

А ребятам, оставшимся в городе на лето или вернувшимся с отдыха, сотрудники библиотеки напоминают, что наш хобби-клуб работает с понедельника по четверг в 15.00, а в воскресенье – в 13.00.

Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457315996%2Fwall-160249165_19514