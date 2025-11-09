Мурманская область. Арктика (16+)09.11.25 12:00
Юные мончегорцы приняли участие в квалификационном турнире в дисциплине «быстрые шахматы»
В соревновании приняли участие 42 шахматиста из городов Апатиты, Кировск и обучающиеся спортивной школы №1 тренеров-преподавателей Валерии Ивиной и Андрея Начарова.
Соревнования проходили в рамках популяризации шахмат среди подрастающего поколения и повышения уровня мастерства юных игроков.
По результатам семи напряжённых партий были определены победители: среди мальчиков до 9 лет первое место завоевал Иван Неустроев; среди мальчиков до 11 лет лидерство закрепилось за Данилом Янковским, третье место досталось Ивану Цукунфту.
