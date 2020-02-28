Юные мультипликаторы готовят проект о водоканале Кировска

В рамках реализации плана совместных мероприятий с образовательными организациями города АО «Апатитыводоканал» посетили ребята из учебных объединений «Мультстудия», «Стоп-кадр» ЦДТ «Хибины» г. Кировска.

С Центром водоканал сотрудничает не первый год. В сентябре 2019 года в Мурманске на фестивале энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» ребята совместно с главным технологом представляли макет из конструктора LEGO Education «Система водоснабжения города Кировска».

На этот раз это была непростая экскурсия - юные дарования задумали создать пластилиновый мультфильм о водоканале. Первый этап - знакомство с предприятием и его основными специальностями. Вооружившись фотоаппаратами, мобильными телефонами, ручками и блокнотами, ребята отправились знакомиться с представителями разных профессий, которых на водоканале много.

Слесари АВР на учебном стенде продемонстрировали, как проходит обследование и очистка колодца, водитель погрузчика рассказал особенности работы со специализированной техникой, лаборанты удивили разнообразными приборами и приспособлениями для проведения анализов качества воды, биолог показал, каких микроорганизмов не должно содержаться в питьевой воде и как их можно обнаружить, и, конечно, главный бухгалтер, на минутку оторвавшийся от отчётов и платежей, разрешила посидеть в своём кресле.

Для ребят выдалась насыщенная программа. Много эмоций, много информации, новых важных и полезных знаний. Работа предстоит серьёзная. Теперь весь отснятый материал ляжет в основу будущего шедевра.