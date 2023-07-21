Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 16:00
Юные мурманчане Анастасия Реутова и Даниил Батухтин – победители всероссийских соревнований по лыжному двоеборью
В Нижнем Тагиле завершились всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Малахитовая шкатулка» среди юношей и девушек 12-14 лет. В прыжках с трамплина и кроссе состязались более 100 юных спортсменов из 10 регионов страны.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Даниил Батухтин и Анастасия Реутова показали лучшие результаты, завоевав золотые медали всероссийских соревнований.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире16:35«Почему Я». Познавательная программа, 7-8 серия (12+)17:30«Ступени цивилизации». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Редкая работа: рейтинг по-настоящему единичных вакансий июля в СЗФО по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,18 рубля, доллар потерял почти 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий в РФ процедуру северного завоза