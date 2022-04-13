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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 14:00

Юные мурманчане и их родители рассказали, какой должна быть общегородская детская площадка

В областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой состоялась встреча мурманчан с авторами концепций общегородской детской площадки, которая уже этой осенью появится в Мурманске. Именно со строительства детской площадки, состоящей из двух отдельных игровых зон для ребят школьного и дошкольного возрастов, начнётся первый этап реконструкции малой Долины Уюта.

Создавать масштабный объект по заказу АНО «Центр городского развития Мурманской области» будет архитектурное бюро «Чехарда». На его счету более 40 детских площадок по всей России, включая такие крупные города, как Москва, Казань, Екатеринбург, Уфа и другие.

Отличительный принцип «Чехарды» – разработка игровых объектов, которые способствуют развитию фантазии ребёнка, предлагают множество игровых сценариев.

Для каждого субъекта архитекторы создают нечто уникальное и неповторимое, используя преимущественно натуральные материалы, которые гармонично вписываются в окружающую среду.

«Наша задача – создать для жителей города и всей Мурманской области современную, красивую, функциональную детскую площадку, на которой было бы интересно и детям постарше, и малышам. Чтобы времяпрепровождение на ней было активным, развивающим, безопасным, дарило много ярких эмоции. Наши коллеги-архитекторы разработали три разные концепции. Одну из них предстоит выбрать жителям. Подчеркну, что это лишь концепции площадок! Про их конкретное наполнение мы спрашиваем сегодня у ребят, которые пришли на встречу», – отметила в приветственном слове вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Своё мнение юные северяне выразили в рисунках, на которых запечатлели объекты, которые предпочитают больше всего: горки-трубы, качели, батуты, системы лабиринтов и др. Они предложили так же свои варианты навигационных знаков, которые помогут им ориентироваться в игровом пространстве. Далее эти работы проанализируют дизайнеры. На их основе разработают айдентику – фирменный стиль изображений, которые украсят площадку.

Для взрослых провели серию лекций, на которых рассказали об успешных практиках в разных городах страны, о психологии поведения ребенка во время прогулки, влиянии ярких цветов на детское восприятие, об организации игровых локаций.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проголосовать за один из трёх вариантов концепции общегородской детской площадки, которая появится в мурманской малой Долине Уюта осенью 2022 года, можно на портале «Наш север», пройдя по ссылке: https://nashsever51.ru/votings/100.

Голосование продлится до 24 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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