Юные мурманчане изучают государственные символы России в игровой форме

Накануне Дня России ребята, отдыхающие в летнем лагере при школе №23 города Мурманска, получили новые знания о государственных символах родной страны, причём в занимательном и весёлом формате.

Мероприятия в лагере прошли в рамках инициативы начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска, заместителя главы города Елены Ширшовой «Дети Арктики — будущее страны».

Школьники приняли участие в викторине о государственных символах и традиционных ценностях России. Ребята узнали историю флага и гимна страны, отразили полученные знания в рисунках.

А вчера на базе ДК «Первомайский» для младшеклассников был организован весёлый квест в русском стиле. В число испытаний, например, вошли такие, как бег в лаптях и переноска коромысла с ведрами.

Перед началом игры на площадке перед ДК ребята развернули большое полотнище российского триколора. А когда зазвучал гимн страны, дружно подхватили первый куплет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30178&page=1