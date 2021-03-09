Юные мурманчане изучают робототехнику в детской библиотеке

Библиотека-филиал №12 Центральной детской библиотеки города Мурманска стала передовой площадкой в области информационных технологий.

В рамках нацпроекта «Культура» для филиала был приобретен конструктор «Lego Education». На базе библиотеки работает творческая мастерская «РобоСтарт», на занятиях которой дети при помощи конструктора формируют навыки программирования и учатся выстраивать алгоритмы.

Ребята собирают не просто игрушки, а полезные для жизни общества механизмы. На занятиях они экспериментируют и разрабатывают модели с новыми возможностями, а также развивают свои идеи применительно к реальным машинам и механизмам. По окончании сборки модели между ребятами проходят соревнования.

«Мне нравится посещать занятия и теперь я вижу, как работают законы механики и физики на примерах собираемых моделей», – поделился член творческой мастерской «РобоСтарт» Артем Пономарев.

Специалисты библиотеки отмечают, что подобные творческие занятия составляют отличную перспективу развития для ребенка, а обучение основам робототехники – это шаг в будущее.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в планах у библиотекарей обучать ребят мехатронике, языку программирования, электронике. В дальнейшем члены творческой мастерской смогут участвовать в соревнованиях, конференциях и выставках со своими проектами.

Занятия проходят еженедельно по пятницам. Более подробную информацию можно узнать по телефону (8152) 53-84-32.