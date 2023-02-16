Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 10:00
Юные мурманчане написали письма защитникам Отечества
В Центре патриотического воспитания «Юная гвардия» мурманские юнармейцы и кадеты приняли участие во Всероссийской молодёжной акции «Письмо защитнику Отечества».
В письмах ребята поздравили российских военнослужащих, участников СВО с наступающим Днём защитника Отечества, пожелали им скорейшей победы и возвращения домой.
Как сообщает администрация города Мурманска, слова, написанные детьми от чистого сердца, придадут силы духа и мужества нашим бойцам, отмечают организаторы всероссийской акции.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24382&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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