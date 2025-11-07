Юные мурманчане одержали яркую победу на театральном фестивале-конкурсе в Сочи

Воспитанники и педагоги 3 «П» класса мурманской Детской театральной школы собрали внушительный урожай наград V Международного фестиваля-конкурса детско-юношеских и молодёжных театров «Королевство сказок» в Сочи.

Ребята привезли на фестиваль спектакль «Рикки-Тикки-Тави» по сказке Редьярда Киплинга, поставленный под руководством режиссёра Натальи Фоминой. Постановка имела оглушительный успех у зрителей и жюри. Труппа юных артистов и их наставники завоевали диплом лауреата I степени, призы за лучшую режиссуру, лучшее пластическое решение и художественное оформление спектакля.

Были отмечены наградами и актёрские работы: диплом за лучшую мужскую роль II плана получил Георгий Данилов, а за лучшую женскую роль I плана — Мирослава Шерстнева, сыгравшая главного героя сказки, храброго мангуста Рикки-Тикки.

— Горжусь ребятами и от всей души благодарю замечательных педагогов ДТШ, воспитывающих наших звёздочек. Несмолкаемых вам аплодисментов, друзья! — прокомментировал успех мурманчан временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

