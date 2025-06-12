Мурманская область. Арктика (16+)12.06.25 11:00
Юные мурманчане отметили День России
В преддверии Дня России в детском саду №46 (район Росляково) прошёл яркий и запоминающийся праздник. Мероприятие началось с зажигательного танца под названием «Россия, ты моя звезда», который создал в зале атмосферу радости и патриотизма.
Воспитанники сада пели и читали стихи. В рамках музыкально-спортивной игры дети собрали из цветных шаров флаг России, рассказали о гербе и иных символах нашего государства, их истории и значении.
Завершился праздник исполнением Гимна Российской Федерации.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30190&page=1
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