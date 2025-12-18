Юные мурманчане получают подарки от главы города

В преддверии самого волшебного праздника года в Мурманске стартовали ёлки главы города Мурманска, в рамках которых дети уже начали получать памятные подарки и участвовать в праздничных мероприятиях.

В этом году при подготовке подарков и программы особое внимание уделено возрастным особенностям ребят: сюрпризы и развлечения подобраны с учетом интересов детей разных возрастных групп.

Для школьников организована серия новогодних мероприятий в формате интерактивного шоу, которые пройдут в образовательных учреждениях города, а также подготовлены тематические подарочные наборы. В комплект для старшей возрастной категории вошли: умные часы, сладости, мягкая игрушка, набор для творчества.

Мероприятия проходят на базе гимназий №№6, 7, 8, 9 и10, СОШ №49, каждая школа подготовила свою уникальную программу, разработанную с учетом интересов подростков.

Например, в гимназии №6 20 декабря состоялось праздничное представление «Мастерская новогоднего настроения», где юных мурманчан встретила легендарная няня Мэри Поппинс и её верные помощники — Кот-Аристократ и кукла Аделаида, которые вместе с детьми «навели новогодний порядок». И, конечно, праздник посетил главный волшебник — Дед Мороз, который привёз каждому ребёнку долгожданный подарок от главы города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31559&page=1