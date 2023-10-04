Юные мурманчане посетили историко-литературный час «Мурманск от А до Я»

Встреча, приуроченная к Дню города, прошла в филиале №16 Центральной детской библиотеки города Мурманска.

Ученики 2 «Б» класса школы №31 им. Л.В. Журина совершили виртуальный экскурс в прошлое Мурманска. Они узнали о наиболее значимых событиях в истории города, о его наградах и выдающихся жителях.

Как сообщает администрация города Мурманска, юные читатели также познакомились с основными достопримечательностями столицы Кольского Заполярья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25815&page=1