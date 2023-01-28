Юные мурманчане посетили музей народного быта и традиционных ремёсел

Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям 27 января посетили музей народного быта и традиционных ремёсел «Рябиновый край». Ребята познакомились с укладом жизни русской семьи, традиционными ремеслами, увидели старинную деревянную, глиняную и берестяную утварь, народную одежду крестьян.

Как сообщает администрация города Мурманска, после экскурсии мастерицы вместе с юными мурманчанами сплели из ниток «шнурок дружбы». В завершение встречи гостей угостили чаем с традиционными русскими угощениями — вареньем и баранками.

Культурный центр «Рябиновый край» работает в Мурманске более пяти лет. В музее представлены народные ремесла: ткачество, гончарные изделия, народная игрушка из дерева, керамика, ткани, вязание, вышивка, росписи и многие другие работы из разных регионов России, а также из Республики Беларусь.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24216&page=1