Юные мурманчане познакомились с Музеем Фаберже

Вчера в виртуальном концертном зале Детской школы искусств №3 прошла онлайн-экскурсия «Рождественские истории в Музее Фаберже».

Как сообщает администрация города Мурманска, участники онлайн-экскурсии узнали о важных развлечениях зимних сезонов конца XIX-начала XX века: о балах, а также о подарках, аксессуарах и украшениях того времени.

В XIX веке Рождество было главным зимним праздником в России. В этот день члены императорской семьи обменивались подарками. Неизменным атрибутом празднования было знаменитое яйцо, выполненное в мастерской Карла Фаберже.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» в школе открылся виртуальный концертный зал. Он оснащён современной мультимедийной аппаратурой. Ученики и преподаватели школы теперь могут слушать в режиме реального времени живые выступления музыкантов, а также участвовать в виртуальных экскурсиях и образовательных проектах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26472&page=1