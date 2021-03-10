Юные мурманчане познают морское дело в «Океане»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский морской центр «Океан» на улице Юрия Гагарина, 21.

Центр «Океан» помогает обучающимся с выбором будущей профессии на основе полученных специальных профессиональных знаний. В настоящее время в центре занимаются 1140 школьников от 8 до 18 лет.

— Из года в год количество людей, которые занимаются в этом клубе, не опускается ниже тысячи, это хорошо и важно для нас. Центры профессиональной ориентации, которые есть на сегодняшний день в городе, крайне необходимы и то, с каким удовольствием ребята занимаются в них, очень значимо. Процесс учебы выстроен грамотно, воспитанникам интересно, например, можно потрогать руками настоящий судовой двигатель, — сказал Андрей Сысоев. — После окончания этого учреждения дополнительного образования юные мурманчане с удовольствием поступают в морские учебные заведения.

Всего в учреждении реализуется 13 программ таких, например, как «История флота», «Основы судовождения и эксплуатации судов», «Основы прибрежного мореплавания», «Основы шлюпочного дела», «Судовые энергетические установки», «Морское многоборье».

Будущие морские волки ежегодно проходят шлюпочную, парусную и судоводительскую практику на озере Кильдинское. А морская учебная практика для старших школьников обычно организована на теплоходе «Клавдия Еланская».

После освоения программы «Основы прибрежного мореплавания» школьники получают удостоверение, дающее право на сдачу экзамена по профессии «судоводитель маломерного судна» при достижении 18 лет.

В центре «Океан» развивается и такое важное направление деятельности, как судомоделирование.