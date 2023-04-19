Юные мурманчане приняли участие в правовой игре

Она прошла в модельной библиотеке-филиале №4. Правовая игра «Что мы знаем о выборах?» была посвящена Дню молодого избирателя.

Ребята получили более полное представление о должности президента и его полномочиях. Из мультимедийной презентации они узнали о том, что такое выборы, как они проходят и для чего нужны.

Как сообщает администрация города Мурманска, юные читатели библиотеки также смогли побыть в роли молодых избирателей и поучаствовать в импровизированном выборном процессе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24831&page=1