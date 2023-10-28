Юные мурманчане приняли участие в военно-спортивной игре «Будущий воин»

26 октября на базе Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания областного центра прошла военно-спортивная игра «Будущий воин». В соревновании приняли участие 12 команд из учебных заведений города Мурманска (Мурманский индустриальный колледж, Гимназия № 7, школа №28, школа №31, школа №5, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища).

Почётным гостем мероприятия стал Александр Кремнев, председатель фонда «Долг. Честь. Отечество» имени Михаила Орешеты.

Основная цель игры — мотивировать молодёжь к военной службе. Ребята демонстрировали спортивную подготовку, соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова, а также участвовали в командном бое с применением оружия для «Лазертага».

Как сообщает администрация города Мурманска, победу одержала команда «Отряд Патриот» (школа №31), второе место заняла команда «Витязь» (гимназия №7), третье место разделили команды учащихся школ №5 и №31.

Победителям были вручены медали, дипломы и памятные подарки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25998&page=1