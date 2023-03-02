Юные мурманчане приняли участие в военно-спортивной игре «Победа»

Сегодня в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Она проводится в России уже более 20 лет, продолжая традиции «Зарницы».

Ребята соревновались в военизированной эстафете, неполной разборке-сборке и снаряжении патронами автомата Калашникова, а также стрельбе из винтовки. Кроме того, участникам предстояло ответить на вопросы викторины об истории Отечества и пройти смотр-конкурс строевой выучки. Перед началом состязаний состоялся парад участников.

Как сообщает администрация города Мурманска, лучшая мурманская команда примет участие в региональном этапе, а победители регионального этапа попадут в финал, который состоится на территории парка «Патриот» в Москве.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24469&page=1