Юные мурманчане приняли участие во всероссийском чемпионате «Безграничные экспедиции»

Чемпионат «Безграничные экспедиции» организовали Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» и Русское географическое общество для детей с ОВЗ и их сверстников из школ в 10 регионах страны: Луганской Народной Республике, Калининградской, Мурманской, Иркутской, Тверской областях, республиках Татарстан, Карелия, Крым, Камчатском и Ставропольском краях. У его участников 14-17 лет появилась уникальная возможность отправиться в настоящие экспедиции в составе научных и экологических отрядов.

В Мурманской области собралась команда из учеников школ Мурманска и Полярных Зорь. На первой встрече ребята узнали о научно-исследовательских экспедициях и правилах оформления научных работ. Каждый участник за октябрь разработал свой научный проект и представил научному руководителю экспедиции, которым стала координатор «Движения Первых» по городу Полярные Зори Светлана Ушамова. В ноябре для ребят, прошедших подготовительный этап, провели практикумы и лекции о правилах поведения в заповедных зонах, методах исследований в экологии и биологии, обработке результатов и систематизации сведений в научную работу.

В экспедиционную поездку отправились 16 детей, которые подготовились к исследованиям наиболее тщательно. 19-21 ноября они посетили Апатиты и Кировск. Теоретические познания о середине Кольского полуострова ребята дополнили, посетив выставочный комплекс Кольского научного центра «Хибинариум», Историко-краеведческий музей Кировска, Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина. В ПАБСИ дети научились проводить научно-исследовательские изыскания по взятию пробы воды, почвы, попробовали осуществлять метеорологические и фенологические наблюдения. Результаты своей научной работы школьники занесли в общероссийскую таблицу исследований ООПТ, трое подготовили доклад для защиты в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Министерство образования и науки Мурманской областиФинал чемпионата «Безграничные экспедиции» прошёл в Москве 5-7 декабря. Мурманчане представили свой труд на трибуне Российского географического общества, где выступают знаменитые путешественники и учёные. Надежда Архипова, Анастасия Проворова, Валерия Федорова показали анализ полученных данных и объяснили, какие методы использовали для их сбора. Также финалисты побывали на выставке «Россия», посетили знаковые для РГО места Москвы и договорились о совместных проектах в 2024 году со сверстниками из регионов-участников экспедиции.

Фото: https://gov-murman.ru