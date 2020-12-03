Юные мурманчане приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиад «Безопасные дороги»

Сегодня в Мурманске состоялась Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги». С приветственным словом к участникам обратился глава администрации города Мурманска.

– Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности на дорогах, особенно это относится к самым юным участникам дорожного движения, – рассказал Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. – Очень важно, чтобы правила знали не только родители, но и сами дети. Здорово, что в рамках олимпиады вся информация подаётся в доступной и интересной форме.

Перед выполнением тестовых задач ребятам был продемонстрирован обучающий мультфильм, в котором описаны основные правила поведения на дороге. Задания олимпиады составлены профессиональными методистами с учетом возраста и различного уровня успеваемости.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».