Юные мурманчане проводят летние каникулы познавательно и весело

Специалист областной детско-юношеской библиотеки посетила центр гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Сецере – жить!». Темой краеведческой встречи стали реки и озера Мурманской области.

Как пишет vk.com/murmanculture, библиотекарь рассказала школьникам о самой длинной реке Кольского полуострова – Поной, о жемчуге реки Варзуга, и особенностях Верхнетуломской ГЭС.

Также воспитанники узнали, что самое крупное и красивое озеро нашего региона – Имандра, самое глубокое – Умбозеро, а озеро Могильное на полуострове Кильдин - одно из самых необычных и уникальных не только в Мурманской области, но и во всем мире.

Во время беседы ребята делились своими рассказами о некоторых реках и озёрах области, где им приходилось бывать. Встреча получилась познавательной, тёплой и дружеской.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266555%2Fwall-139605315_23522