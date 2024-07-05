Юные мурманчане совершили путешествие в мир сказок

Игра-викторина с элементами громких чтений «Путешествуем по России с героями русских сказок» прошла в парке «Кольском» Мурманска.

Русская сказка — один из самых популярных и любимых жанров фольклора. Сотрудники библиотеки-филиала №12 (ул. Баумана, 24) подготовили для ребят из детского оздоровительного лагеря при школе №20 увлекательную программу.

Дети совершили путешествие по сказкам, в котором научились разбираться в различных жанрах, обратились к «Сказочной карте России» и узнали о местах рождения или обитания сказочных и былинных героев. Также ребята ответили на вопросы викторины, поучаствовали в конкурсах «Угадай сказку» и «Кто ты?».

Как сообщает администрация города Мурманска, в парке «Кольском» проходит множество интересных мероприятий и народных гуляний. Так, уже в это воскресенье в 14.00 все желающие смогут принять участие в «Семейном фестивале», приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. В программе праздника игровые площадки, интерактивы от ведущего, мыльные пузыри и даже огромный металлофон.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28036&page=1