Юные мурманчане стали дипломантами XXII молодёжных Дельфийских игр

Образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Поколение Альфа» Центра досуга и семейного творчества города Мурманска стал дипломантом XXII молодёжных Дельфийских игр.

Юные артисты из Мурманска отмечены спецпризом за исполнение песен российских авторов в номинации «Эстрадное пение (коллективы)».

Ребята неоднократно становились обладателями гран-при и дипломами лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов и фестивалей, а также активно участвуют в региональных культурных и просветительских мероприятиях.

Напомним, что состязания проходили в Саратове по 34 творческим номинациям и объединили более 2500 молодых деятелей искусства со всех уголков страны. Игры уже много лет выступают в качестве системы поиска и поддержки молодых талантов, содействия творческому росту юношей и девушек во всех областях деятельности.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этом году в состав делегации Кольского Заполярья вошли 12 талантливых юных творцов, которые состязались в изобразительном искусстве, эстрадном пении, современной хореографии и кулинарном искусстве.

Фото: https://gov-murman.ru