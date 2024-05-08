Юные мурманчане стали участниками акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»

Мероприятие прошло сразу в нескольких филиалах «Центральной детской библиотеки города Мурманска». Цель акции — воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в филиале №5 для чтения были выбраны рассказы из серии книг «Дедушкины медали», в каждой из которых повествуются собственные истории авторов, прошедших Великую Отечественную войну.

Дети познакомились с книжной выставкой «Война стучит в сердца», на которой предложены к прочтению произведения об этих страницах российской истории.

Участники с удовольствием слушали рассказы, узнали об истоках писем-треугольников и историю некоторых памятников, собирали пазлы из частей военной техники.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27308&page=1