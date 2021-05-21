Юные мурманчане стали участниками конкурса рисунков в рамках международной акции «Сад памяти»

Ученики мурманской школы стали участниками конкурса рисунков «Сад памяти глазами детей», который проводится в рамках международной акции «Сад памяти».

Цель масштабной международной инициативы – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны организаторы предложили юным волонтёрам вместе с родителями также поучаствовать в специальном конкурсе рисунка.

Семиклассники средней школы №53 Мурманска уже готовы представить свои работы. Ребята вместе с педагогом рассмотрели карту наступления немецко-фашистских войск на мурманском направлении и на каждом ее фрагменте сделали рисунки, чтобы показать, во что превратился город после бомбежек. Уже в июне, когда позволят климатические условия, ребята все вместе отправятся высаживать деревья.

Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого необходимо разместить рисунок на интерактивной карте садпамяти2021.рф и поддержать акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимают до 1 июня.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, высадить деревья в рамках акции «Сад памяти» можно будет в разных городах Мурманской области. Актуальные места и даты проведения мероприятий будут размещены на сайте министерства.