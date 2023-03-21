Юные мурманчане участвуют в реализации регионального проекта «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью»

Проект работает с июня 2022 года, маршруты и экскурсии проводятся в рамках реализации плана «На Севере — жить». В программе - знакомство с промышленными предприятиями региона, культурными и природными достопримечательностями, историческими объектами.

В 2022-2023 учебном году на экскурсиях побывали почти 6,5 тысячи мурманских школьников.

Ребята познакомились с достопримечательностями областного центра и объектами культуры и истории Мурманской области, в их число вошли: Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина (город Кировск), Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» (посёлок Белокаменка), Кольская атомная станция, Арт-парк «Таинственный лес» (город Кировск), Музей ВВС Северного Флота (посёлок городского типа Сафоново), Мемориальная краснознаменная подводная лодка К-21 (ЗАТО Североморск), АО «Аэропорт Мурманск» (посёлок городского типа Мурмаши).

Как сообщает администрация города Мурманска, ежегодно для 240 юных мурманчан проводятся туристические экспедиции. В летний период ребята посещают исторические, культурные и природные объекты Кольского полуострова. В 2022 году подростки побывали в Кировском ботаническом саду, Музее камня, Музее авиации Северного флота посёлка Мурмаши, на природных объектах села Териберка, на озере Сейдозеро с посещением исторического природного объекта Куйва.

В апреле 2023 года в образовательных учреждениях города Мурманска начнётся реализация профориентационного проекта «Выбор будущего! Ориентация – Север!», направленного на ознакомление юных мурманчан не только с культурными и историческими объектами Кольского Заполярья, но и промышленным комплексом Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24623&page=1