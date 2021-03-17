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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 15:00

Юные мурманчане вновь приняли эстафету фестиваля «Белый медвежонок»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил МАДОУ г. Мурманска №93, в котором сейчас полным ходом проходит городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок».

— Традиционно весной у нас в городе начинаются спортивные мероприятия. И один из старейших — это фестиваль «Белый медвежонок». В этом году он проводится, но с учетом пандемии мы стараемся уменьшить количество детей, которые единовременно принимают участие в состязаниях. Мы видим, что в этом детском саду есть возможность занятий и на улице, и в бассейне, что, к сожалению, уникально для нашего города. Кроме того, к 105-летию Мурманска был подготовлен и проведен отдельный конкурс стенгазет и плакатов, которые дети делали вместе с родителями, рассказывая о спортивных семьях нашего города, — отметил Евгений Никора. — Самое главное, чтобы детям нравилось, чтобы были технические возможности, чтоб было желание и тогда у нас обязательно будет подрастать новое и счастливое поколение юных мурманчан.

У каждого детского сада города есть своя собственная фестивальная программа, разработанная с учетом всех имеющихся возможностей учреждения. Так, сегодня садик №93 организовал занятия по обучению плаванию в бассейне, «Весёлые старты» в физкультурном зале и спортивное ориентирование на участке. В каждом из таких событий присутствовала не только спортивная составляющая, но и развлекательная. Дети смогли увидеть таких сказочных персонажей, как Баба-яга и Кощей, а также символ этого фестиваля — Белого мишку.

Дошкольные образовательные учреждения города приняли участие в двух номинациях фестиваля: спортивная летопись моей семьи, посвященная 105-летию Мурманска, и «Белый медвежонок», где работы представлены в виде видеоролика, мультфильма или видеоколлажа.

Подведение итогов и определение победителей состоится 26 марта.

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