Юные мурманские фигуристы выступили в «Метеоре»

Сегодня на ледовой арене «Метеор» состоялось яркое шоу «Умка», артистами которого стали более 100 северян — учащихся спортивной школы №6 по зимним видам спорта.

Старания фигуристов и тренеров оценила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко, посетившая представление.

Шоу на льду — первый опыт подобных выступлений для сборной воспитанников спортивной школы. Готовились юные северяне на той же площадке — ледовая арена служит учебно-тренировочной базой для учащихся МАУ СШ №6. Кроме того, в «Метеоре» регулярно тренируются сборная города по хоккею, молодёжная хоккейная команда «Арктика», а участники ХК «Мурман» готовились здесь к новым сезонам и участию в Кубке России по хоккею с мячом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24517&page=1