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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.20 07:45

Юные музыканты флотской столицы заняли музыкальный Олимп

Воспитанники ДМШ Североморска и ДШИ гарнизона Североморск-3 заняли весь пьедестал почёта на конкурсе исполнительского мастерства на народных и духовых инструментах «Classic & Jazz».

Конкурс проводился в городе Полярные Зори. В нём приняли участие юные музыканты со всей Мурманской области. «Classic & Jazz» проходил в рамках XVII фестиваля искусств «Полярные Зори – 2020» и был посвящён 75-летию Победы.

Детскую школу искусств Североморск-3 на конкурсе представляли учащиеся народного отдела и отделения духовых и ударных инструментов. В номинации «Академическое исполнительство» солисты, народные инструменты - 1-е место заняла Альмира Анисимова, 3-е место - Полина Семёновна. В номинации «Академическое исполнительство» солисты, духовые инструменты – 1-е место у Маргариты Карпутиной, 3-е место у Дарьи Купряшкиной. В номинации «Академическое исполнительство» ансамбли, народные инструменты - 1-е место у ансамбля домристов «Каруселька».

Новыми наградами конкурс пополнил и копилку музыкальных побед учеников Детской музыкальной школы Североморска. Богдан Шадрунов (балалайка), Ирина Тарасова (балалайка) и Кирилл Пасхин (саксофон) стали лауреатами I степени. Лауреата I степени был удостоен и нструментальный ансамбль «Коллаж». Леонид Коваленко (аккордеон), Полина Першина (балалайка) и Вячеслав Ишханян (кларнет) – получили лауреатов II степени. Также дипломами «Лучший концертмейстер» конкурса отмечены Зульфия Рабинчук и Ирина Казакова.

Высшая награда музыкальных соревнований тоже в копилке североморцев. Обладателем ГРАН-ПРИ стала учащаяся Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак - Софья Грибанова.

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