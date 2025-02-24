Юные музыканты из Мурманска удостоены президентских грантов

Два талантливых музыканта из Мурманска — двадцатилетний саксофонист Илья Макаров и шестнадцатилетний баянист Матвей Дивеев — стали обладателями грантов Президента РФ по направлению «Искусство и культура». Такие гранты присуждаются вновь принятым студентам за выдающиеся личные достижения в области искусств. Так, в рамках президентского гранта Илья и Матвей будут получать ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей на протяжении всего периода обучения.

Илья окончил Мурманский колледж искусств в 2024 году, где обучался под руководством преподавателя Ирины Киселёвой. Сейчас он является студентом Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. Илья — лауреат многочисленных всероссийских и международных музыкальных конкурсов. А в 2023 году молодой музыкант удостоен именной стипендии губернатора Мурманской области — высшей премии «Олимп» за успехи в области искусств.

Матвей окончил Мурманскую детскую школу искусств №1, где обучался у преподавателя Галины Кутыркиной. Сейчас он учится на первом курсе Мурманского колледжа искусств по специальности «Инструментальное исполнительство» в классе преподавателя Романа Соколова.

Грант Президента РФ — это не только финансовая поддержка молодых талантов, но и мощный стимул для дальнейшего развития. Он дает возможность совершенствовать мастерство, стремиться к новым творческим вершинам и достойно представлять свой регион. Однако получение гранта — не разовая акция: каждый год юным музыкантам нужно будет подтверждать свой высокий уровень участием и победами в конкурсах всероссийского и международного масштаба.

Гранты назначены Илье и Матвею как лауреатам всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Илья становился лауреатом конкурса дважды — в 2022 и 2024 годах, а Матвей — в 2023 году. Напомним, конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента России «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». Его основные цели — сохранение и развитие системы художественного образования в России, выявление и поддержка молодых талантов, а также создание условий для их дальнейшего развития. Учредителем конкурса является Министерство культуры Российской Федерации.

Стоит отметить, что успех молодых музыкантов — это не только их личное достижение, но и результат эффективной системы поддержки талантливой молодежи в Мурманской области. В рамках стратегического плана «На Севере — жить» обновляются и модернизируются учебные учреждения в сфере искусств, а также реализуется активная поддержка талантливой молодежи, включая учеников детских школ искусств и студентов региональных учебных заведений.

Как отмечает региональное Министерство культуры, благодаря этим инициативам студенты и выпускники Мурманского колледжа искусств регулярно становятся получателями президентских грантов, а также других престижных наград и премий всероссийского и международного уровней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/