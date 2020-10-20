Юные музыканты из Полярных Зорь готовятся к участию в гала-концерте Международного форума-фестиваля «Созвездие городов АЭС»

Победители муниципального этапа конкурса юных музыкантов-исполнителей «Созвучия мирного атома» из города Полярные Зори примут участие в поощрительном гала-концерте II Международного форума-фестиваля муниципальных образований «Созвездие городов АЭС».

Конкурс «Созвучия мирного атома» проводится в городах, в которых расположены атомные электростанции. Впервые мероприятие состоялось в прошлом году для развития творческого потенциала юных музыкантов и популяризации профессионального музыкального образования. Как отметили организаторы, конкурс станет регулярным и будет способствовать обмену педагогическим опытом и мастерством между преподавателями, а также укреплению связей между городами-спутниками АЭС.

В 2020 году конкурс «Созвучия мирного атома» был посвящен 75-летию атомной отрасли. Участниками стали юные музыканты, исполнители в возрасте от 10 до 14 лет.

Муниципальный этап завершился в сентябре. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: музыкальность, исполнительское мастерство, сценическая культура, художественная трактовка музыкального произведения, чистота интонации и качество звучания.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в настоящее время победители первого этапа, в том числе юные музыканты из города Полярные зори, готовятся к участию в поощрительном гала-концерте. Мероприятие пройдет 5 ноября в рамках программы II Международного форума-фестиваля муниципальных образований «Созвездие городов АЭС».