Юные музыканты нашего региона прошли обучение у ведущих преподавателей региона и страны

В марте в Мурманской области стартовал очередной сезон проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Серия региональных мастер-классов для студентов и школьников Кольского Заполярья прошла под чутким руководством доцента кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Леонида Друтина, заслуженной артистки России и доцента кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Марии Федотовой, заслуженного артиста РФ и почётного преподавателя образовательного фонда Башмета Андрея Зубова. Мастер-классы по игре на саксофоне, флейте и ударных инструментах прошли в открытом формате.

Кроме того, совместно с Центром выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда» Мурманский колледж искусств проводил профильную смену «Музыкально-исполнительское искусство. Духовые и ударные инструменты». Площадкой для занятий стали колледж и областная научная библиотека. Участники программы – 18 талантливых музыкантов из Мурманска, Полярного, Североморска, Заозёрска, Заполярного, Снежногорска и Корзуново, проявившие способности в области музыкально-исполнительского искусства, и обучающиеся по дополнительной образовательной программе или предпрофессиональной программе.

Помимо преподавателей, посетивших регион в рамках работы центра Юрия Башмета, с ребятами работали преподаватели колледжа искусств Екатерина Усатенко и Ирина Киселева, а также преподаватель североморской школы искусств имени Э.С. Пастернак Андрей Шурбак.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, закрылась профильная смена отчётным концертом, включающим в себя выступление участников по каждому музыкальному направлению.

Фото: https://gov-murman.ru