Юные пианисты из Мурманской области проходят обучение в Летней фортепианной школе Санкт-Петербурга

В Царскосельской гимназии искусств имени Анны Ахматовой стартовала Летняя фортепианная школа. В числе участников — дипломанты III Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Татьяны Крыловой из Мурманской области. В течение недели юные таланты из Кольского Заполярья бесплатно занимаются с ведущими педагогами Санкт-Петербурга на площадках государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, гимназии искусств и Детской школы искусств имени Мстислава Ростроповича.

«Индивидуальный мастер-класс уже провели доценты кафедры специального фортепиано консерватории Анна Шелудько и Евгений Изотов. А впереди наших юных талантов ждет очень насыщенная культурная программа. Фестиваль проходит в рамках народной программы «На Севере – жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса при поддержке регионального Министерства культуры, и участие в нём для ребят полностью бесплатное», – рассказала пианистка, педагог, организатор фестиваля имени Татьяны Крыловой и депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

Напомним, фестиваль имени Татьяны Крыловой проходит раз в два года, а его кульминацией становится Всероссийский конкурс молодых пианистов. В 2025 году в состязании приняли участие представители 14 регионов России. Поддержка молодых талантов – одна из ключевых задач народной программы «На Севере – жить!». Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Татьяны Крыловой проходит в рамках федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы.

«Для юных музыкантов из Мурманской области такие мастер-классы от педагогов ведущих творческих вузов страны – уникальная возможность получить бесценный опыт и профессиональные навыки. Фестиваль имени Татьяны Крыловой стал важной традицией в культурной жизни региона, и мы рады, что он продолжает развиваться, открывая новые горизонты для талантливых северян», – отметила министр культуры Мурманской области, региональный координатор федерального проекта «Культура малой Родины» Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Всероссийский фестиваль музыкального искусства посвящён родоначальнице профессиональной академической фортепианной школы Кольского Заполярья, заслуженному работнику культуры РФ Татьяне Крыловой, которая много лет возглавляла фортепианное отделение Мурманского музыкального училища (ныне – Мурманского колледжа искусств). Инициатором фестиваля выступила пианистка, педагог и депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569594/#&gid=1&pid=3