Юные пианисты из Заполярья завершили обучение в Летней фортепианной школе гала-концертом в Мариинском театре

В Санкт-Петербурге завершилась Летняя фортепианная школа, участниками которой стали дипломанты III Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Татьяны Крыловой из Мурманской области. В течение недели юные музыканты бесплатно занимались с ведущими педагогами на базе Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, Царскосельской гимназии искусств имени Анны Ахматовой и Детской школы искусств имени Мстислава Ростроповича. Финалом обучения стал концерт в Мариинском театре.

«Настоящий праздник музыки прошёл в концертном зале Мусоргского. Уверена, что для детей из Мурманской области выступление на такой сцене и участие в масштабном недельном интенсиве останутся в памяти на всю жизнь. Ребята не только получили новый профессиональный опыт, но и нашли новых друзей благодаря игре в камерных ансамблях, а также присоединились к детскому оркестру, который объединил воспитанников разных учебных заведений со всей страны. Всё это стало возможным благодаря народной программе «На Севере – жить!», в рамках которой проходит фестиваль имени Татьяны Крыловой, и региональному министерству культуры», — рассказала пианистка, педагог, организатор фестиваля имени Татьяны Крыловой и депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

Как отмечает региональное Министерство культуры, поддержка молодых талантов – одна из ключевых задач народной программы «На Севере – жить!». Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Татьяны Крыловой проходит в рамках федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы. Главным событием фестиваля традиционно становится Всероссийский конкурс молодых пианистов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569957/#&gid=1&pid=1