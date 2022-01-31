Юные поисковики из Мурманской области стали призёрами всероссийского конкурса «Неизвестный солдат»

Два заполярных школьных музея Мурманской области заняли третьи призовые места во всероссийском конкурсе следопытских работ «Неизвестный солдат». Хорошей новостью поделился в ходе сегодняшнего оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Конкурс проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». На участие в нём были направлены 92 работы из 55 субъектов Российской Федерации. В центре акции – восстановление памяти о героях, подвиг которых не был должным образом увековечен, а судьбы зачастую неизвестны.

Третье место в номинации «Городской музей» заняла следопытская группа «Поиск» музея боевой и трудовой славы апатитской средней школы №4. А поисковый отряд «Княжегубский сторожевой» школьного историко-краеведческого музея Зеленоборской санаторной школы-интерната Кандалакшского района взял приз в номинации «Сельский музей». Наградой победителям станут денежные сертификаты по 200 тысяч рублей.

«Важно то, что ребята сами провели большой объём исследовательской работы, собрали и обобщили материалы, малоизвестные факты о подвиге воинов-земляков, участвовали в поисковых экспедициях. Такая вовлечённость достойна всяческих похвал и поддержки», – отметил в этой связи Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что в Мурманской области активно идёт работа по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти, особенно среди молодёжи. За прошлый год региональным Комитетом по молодёжной политике проведено порядка 60 военно-патриотических мероприятий, участие в которых приняли более 6000 человек. Среди крупных событий – акции и митинги, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, благоустройство мемориалов и воинских захоронений, поисковые работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437008/#&gid=1&pid=1