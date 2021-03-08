Юные полярники Мурманской области приняли участие во Всероссийском экологическом слёте «Наша планета»

Юные полярники Заполярья приняли участие в VIII Всероссийском экологическом слёте «Наша планета», который состоялся в Санкт-Петербурге. В состав сборной Мурманской области вошли победители и призёры регионального слёта юных полярников, а также регионального конкурса социальных проектов «Умная, Молодая, Креативная Арктика» (У.М.К.А.). В числе участников заполярной команды – воспитанники Дома детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина (Гаджиево) и Центра дополнительного образования Полярного, школы №279 Гаджиево, Дома детского творчества «Дриада» Снежногорска, а также школы Варзуги.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в течение пяти дней ребята смогли продемонстрировать знание родного края в конкурсе-презентации, принять участие в олимпиадах по общеобразовательным предметам, спортивных соревнованиях и творческом конкурсе, а также защитить исследовательские проекты. Программа слёта также включала командный брейн-ринг и соревнования по скоростной сборке спилс-карты России.