Юные полярнозоринцы стали победителями II Международного конкурса «МультиКЛИПация»

Подведены итоги конкурса для юных иллюстраторов «МультиКЛИПация», который состоялся в рамках празднования 75-летия атомной промышленности и 28-летия Концерна «Росэнергоатом».

Пройти строгий отбор и занять призовое место в номинации «Атомные истории» смогли юные полярнозоринцы: Кусова Анастасия, Ватральская Полина и Кузин Тимофей с мультфильмом «Откуда ток?», по итогам конкурса участники будут награждены дипломами и памятными призами.

«Искусство создания мультфильмов в городе-спутнике Кольской АЭС только развивается, а тема производства электроэнергии достаточно сложная для воплощения на экране. Поэтому очень радует, что школьники из Полярных Зорь участвуют и добиваются успехов в международных конкурсах такого формата», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

На оценку конкурсной комиссии было прислано 73 работы – короткометражные фильмы и мультфильмы, созданные детьми из городов расположения атомных станций. В состав жюри вошли первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава; кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», член Российской академии кинематографических искусств Борис Грачевский; российский журналист, киновед, историк анимации, а также сценарист и режиссёр, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков и др.

Учредителем проекта второй год подряд является Фонд «АТР АЭС» при поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», а также администраций муниципальных образований расположения АЭС России, Венгрии и Беларуси.