Главный художник Мурманского областного драматического театра стал номинантом VIII Международной премии «Золотой Трезини»Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 17:00

Юные полярнозоринцы стали призёрами в отборочном туре международного конкурса «Территория успеха: в объятиях природы»

В Полярных Зорях подведены итоги регионального отборочного этапа международного детского проекта «Территория успеха: в объятиях природы». Участники представили по три фотографии, отражающие уникальность городской и дикой природы, а также флоры и фауны Кольского полуострова.

В состав жюри вошли представители Кольской АЭС, пресс-службы городской администрации и независимые фотографы, которые оценили конкурсные работы.

По итогам работы членов жюри были определены победители регионального этапа: 1-место «Лунное притяжение», автор Китаева Дарья, МБОУ гимназия № 1 г. Полярные Зори; 2-место «Любовь к дому», автор Колинько Даниэль, МБОУ гимназия № 1 г. Полярные Зори; 3-место «Завывание весны», автор Славинский Семён, ГАПОУ МО «ПЭК» г. Полярные Зори.

«Представленные снимки великолепно передают красоту наших родных мест, подчеркивая их уникальность и неповторимость. Мы желаем участникам продолжать развивать свои навыки, смело экспериментировать и делиться своим видением с миром», – отметил член жюри регионального этапа конкурса, фотограф-лаборант учебно-тренировочного подразделения Кольской АЭС Михаил Пьянов.

Все участники регионального этапа получат подарки и памятные призы, а также возможность посетить мастер-класс от профессионального фотографа Кольской АЭС Михаила Пьянова.

«Кольская АЭС активно работает с молодёжью, поддерживает школьников и студентов, раскрывая их потенциал в разных сферах деятельности. Мы гордимся нашими талантливыми детьми, чьи творческие работы вдохновляют по-новому взглянуть на красоту и уникальность родных просторов. Наша задача – создать условия для их развития и самовыражения, чтобы они могли реализовать свои идеи и внести вклад в будущее нашего региона», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В финальный этап конкурса прошли шесть авторов из Полярных Зорь. Подведение итогов среди всех участников, представляющих города присутствия Росатома, состоится в апреле.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Международный детский проект «Территория успеха: в объятиях природы» реализуется Фондом «АТР АЭС» в рамках программы «Территория культуры Росатома» при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Проект направлен на поддержку талантливых фотолюбителей из городов присутствия ГК «Росатом», популяризацию атомной отрасли, привлечение внимания общественности к экологической безопасности атомных станций российского дизайна в России и за рубежом. Каждый год в конкурсе принимают участие более 2000 детей из России, Беларуси, Венгрии и Абхазии.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 10 копеек, доллар теряет почти 77 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане поделились положительными отзывами о работе своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика