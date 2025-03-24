Юные полярнозоринцы стали призёрами в отборочном туре международного конкурса «Территория успеха: в объятиях природы»

В Полярных Зорях подведены итоги регионального отборочного этапа международного детского проекта «Территория успеха: в объятиях природы». Участники представили по три фотографии, отражающие уникальность городской и дикой природы, а также флоры и фауны Кольского полуострова.

В состав жюри вошли представители Кольской АЭС, пресс-службы городской администрации и независимые фотографы, которые оценили конкурсные работы.

По итогам работы членов жюри были определены победители регионального этапа: 1-место «Лунное притяжение», автор Китаева Дарья, МБОУ гимназия № 1 г. Полярные Зори; 2-место «Любовь к дому», автор Колинько Даниэль, МБОУ гимназия № 1 г. Полярные Зори; 3-место «Завывание весны», автор Славинский Семён, ГАПОУ МО «ПЭК» г. Полярные Зори.

«Представленные снимки великолепно передают красоту наших родных мест, подчеркивая их уникальность и неповторимость. Мы желаем участникам продолжать развивать свои навыки, смело экспериментировать и делиться своим видением с миром», – отметил член жюри регионального этапа конкурса, фотограф-лаборант учебно-тренировочного подразделения Кольской АЭС Михаил Пьянов.

Все участники регионального этапа получат подарки и памятные призы, а также возможность посетить мастер-класс от профессионального фотографа Кольской АЭС Михаила Пьянова.

«Кольская АЭС активно работает с молодёжью, поддерживает школьников и студентов, раскрывая их потенциал в разных сферах деятельности. Мы гордимся нашими талантливыми детьми, чьи творческие работы вдохновляют по-новому взглянуть на красоту и уникальность родных просторов. Наша задача – создать условия для их развития и самовыражения, чтобы они могли реализовать свои идеи и внести вклад в будущее нашего региона», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В финальный этап конкурса прошли шесть авторов из Полярных Зорь. Подведение итогов среди всех участников, представляющих города присутствия Росатома, состоится в апреле.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Международный детский проект «Территория успеха: в объятиях природы» реализуется Фондом «АТР АЭС» в рамках программы «Территория культуры Росатома» при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Проект направлен на поддержку талантливых фотолюбителей из городов присутствия ГК «Росатом», популяризацию атомной отрасли, привлечение внимания общественности к экологической безопасности атомных станций российского дизайна в России и за рубежом. Каждый год в конкурсе принимают участие более 2000 детей из России, Беларуси, Венгрии и Абхазии.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.