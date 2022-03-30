Юные робототехники победили в национальном чемпионате при поддержке ММТП

В Москве состоялся национальный чемпионат по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0». Команда «Nordland» детского технопарка «Кванториум-51» Мурманской области победила в номинации «Презентация инновационного проекта». В составе команды выступали дети работников АО «Мурманский морской торговый порт», а само предприятие помогло ребята подготовиться и успешно выступить в турнире.

Национальный чемпионат по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0» является заключительным этапом - финалом региональных чемпионатов Российской Федерации и Республики Казахстан сезона 2021/22. В нем приняли участие более 2300 детей. Возраст участников - от 4 до 18 лет. Мероприятие считается одним из самых важных и масштабных в сфере современных технологий. Тема соревнований этого года: «Грузовые перевозки».

Как рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «Мурманский морской торговый порт» Мария Пономарева, в старшей школьной возрастной категории по программе «FIRST® LEGO® League Challenge» приняли участие 71 команда со всей России. Участники должны были представить проект, объяснить его основные принципы, продемонстрировать дизайн роботов и свои инженерные разработки.

«Наши ребята блестяще справились с поставленными перед ними задачами и продемонстрировали отличный результат, заняв первое место в номинации «Презентация инновационного проекта». Это итог упорного труда на протяжении нескольких месяцев», - сказала Мария Пономарева.

Суть проекта, который реализовала «Nordland», состоит в разработке решений, позволяющих внедрить новые автоматизированные технологи при проведении погрузо-разгрузочных работ. В ходе работы над ним ребята посещали порт, знакомились с его историей и действующей техникой, встречались с рабочими и руководителями подразделений.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248236%2Fwall-149919532_2455