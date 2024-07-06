Юные северяне - в числе призёров конкурса «Молодые дарования России»

Конкурс организован Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Минкультуры РФ. Участие в нём принимали ребята от 13 до 19 лет, которые в процессе обучения достигли высоких результатов и принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, по итогам работы экспертной комиссии: студенты Мурманского колледжа искусств Александр Морев и Эмилия Столяренко заняли 3-е место в номинации «Фортепиано, орган», а Илья Макаров – 3-е место в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Ученица североморской Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак Софья Грибанова заняла 2-е место в номинации «Народные и национальные инструменты».

Вероника Морозова из мурманской Детской художественной школы – 3-е место в номинации «Живопись, акварельная живопись».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279581%2Fwall-139605315_27334