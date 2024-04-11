Юные северяне – в числе победителей Национального чемпионата по робототехнике

Команды Мурманской области стали победителями Национального чемпионата по робототехнике «Красноярск 5.0».

В этом году чемпионат собрал более 3000 участников из 52 регионов России, а также из Казахстана и Кыргызстана.

Тема этого сезона – «Сокровища недр». Участникам нужно было определить реальные проблемы при добыче, обработке и транспортировке полезных ископаемых и предложить свои варианты их решения.

Мурманскую область на чемпионате представили победители регионального этапа, который прошёл в феврале в детском технопарке «Кванториум-51»: команды юных робототехников «Апельсинки» (Ксения Даронда, Дарья Проскурина, Лев и Ксения Санталовы, Арсений Мастинин, Артем Кузнецов, Василий Проворов), «Алмаз» (Артем Инкин, Дмитрий Остренок, Глеб Мироненков) и «Аметист» (Мирон Еськов, Артур Федоров, Демид Соколов, Вячеслав Русин).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, команда «Алмаз» представила свой проект в направлении «Лига Исследований» и по итогам трёх соревновательных дней стала победителем в номинации «Награда за необычное движение». Победа в номинации «За командный дух» досталась «Аметисту», а ребята из команды «Апельсинки» успешно выступили в направлении «Лига Решений».

Фото: https://gov-murman.ru