Юные северяне – в числе победителей VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»

6 декабря в рамках Межрегионального форума «Патриот — это я!» в Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Среди победителей и лауреатов конкурса – дети и подростки из Мурманской области.

В рамках конкурса участники с использованием толковых словарей работали с текстом гимна России и создавали работы, позволяющие глубже понять его смысл.

В этом году из Мурманской области на конкурс поступило 23 работы. По итогам конкурса Бурова Елизавета и Тищенко Илья, учащиеся школы №289 в Заозерске, заняли первое место в номинации «Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России» в возрастной категории от 7 до 10 лет. Баскаков Артем из детского сада №51 в Североморске занял третье место в номинации «Текстовое объяснение слова из гимна России» в возрастной категории от 0 до 7 лет.

Также работы юных северян вошли в список «150 лучших работ о слове из гимна России»: текстовое объяснение слов из гимна, представленное Тесленко Дмитрием, учащимся Мурманского индустриального колледжа, видеоролик Детской анимационной студии «МУЛЬТФЕЙЕРВЕРК» от учащихся 3 подготовительной группы детского сада №93 в Мурманске. Список формировался из работ, которые не заняли призовые места, но были близки к победе.

За все время проведения конкурса получено более 17 600 работ из 89 регионов России и 9 зарубежных стран. Суммарный охват напрямую вовлеченных в проект граждан России превышает 60000 человек, включая детей, родителей и педагогов.

Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», является номинантом Национальной премии «Патриот-2023».

Список победителей и 150 лучших работ конкурса представлен по ссылке.

Фото: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs?z=photo-131747358_457246374%2Falbum-131747358_237300119%2Frev