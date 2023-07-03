Юные северяне – в финале всероссийского конкурса «Таланты умного города»

В Тамбове состоялся всероссийский конкурс-олимпиада «Таланты Умного Города» при поддержке Минпросвещения России. В финале в номинации «Искусство и творчество» приняли участие ученицы мурмашинской школы №1 и Хибинской гимназии Татьяна Бурова и Анастасия Горностаева.

В течение трёх дней конкурсанты участвовали в мастер-классах и творческих встречах.

Юные северянки получили возможность продемонстрировать свои способности в дизайне и моделировании одежды профессионалам, реализующим лучшие проекты в России, получить новые знания, навыки и обрести друзей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в отборочный этап олимпиады вошли более 5 тысяч детей со всей страны. К рассмотрению было допущено 1500 заявок, из которых отобрали 740 финалистов в возрасте от 7 до 18 лет.

Задача олимпиады – дать возможность детям продемонстрировать свои способности профессионалам, найти наставника и заключить контракт с ведущими представителями бизнеса, чтобы начать свой профессиональный путь.

Фото: https://gov-murman.ru